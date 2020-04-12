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Погода в Бресте на 12 апреля
12.04.2020 13:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 12 апреля, в Бресте переменная облачность.
Утром в Бресте температура воздуха +5 °C. Ветер Ю — 4−6 м/с. Влажность составит 60%, давление — 770 мм рт. ст.
Днем температура воздуха +13 °C. Ветер Ю — 4−6 м/с. Влажность составит 40%, давление — 766 мм рт. ст.
Вечером температура воздуха +9 °C. Ветер ЮВ — 3−5 м/с. Влажность составит 75%, давление — 762 мм рт. ст.
Хорошего дня, друзья!
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Сегодня, 12 апреля, в Бресте переменная облачность
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