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Погода в Бресте на 12 апреля

12.04.2020 13:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня, 12 апреля, в Бресте переменная облачность.

Утром в Бресте температура воздуха +5 °C. Ветер Ю — 4−6 м/с. Влажность составит 60%, давление — 770 мм рт. ст.

Днем температура воздуха +13 °C. Ветер Ю — 4−6 м/с. Влажность составит 40%, давление — 766 мм рт. ст.

Вечером температура воздуха +9 °C. Ветер ЮВ — 3−5 м/с. Влажность составит 75%, давление — 762 мм рт. ст.

Хорошего дня, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Брест
 
 
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Сегодня, 12 апреля, в Бресте переменная облачность
 
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