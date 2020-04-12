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На понедельник в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

12.04.2020 13:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 13 апреля на большей части территории республики и в Минске ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами 15−20 м/с. Это соответствует оранжевому уровню опасности. Об этом сообщил сайт Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Почти по всей Беларуси ожидается облачная погода с прояснениями. По данным сайта Pogoda.by, днем 13 апреля погода будет такой:

В Минске температура +18...+20°C. Днем кратковременный дождь, возможна гроза (вероятность осадков 80−90%). Ветер юго-западный, западный 5−10 м/с, днем порывы 15−20 м/с.

В Гомеле — +21...+23°C. Без осадков, лишь к вечеру местами по городу возможен кратковременный дождь, гроза (вероятность осадков 30−40%). Ветер юго-западный 5−10 м/с, днем порывы до 15−18 м/с.

В Могилеве — +19...+21°C. Во второй половине дня кратковременный дождь, возможна гроза (вероятность осадков более 90%). Ветер юго-западный, западный 5−10 м/с, днем порывы до 15−20 м/с.

В Витебске — +18...+20°C. Во второй половине дня кратковременный дождь, возможна гроза (вероятность осадков более 90%).

В Гродно — +15...+17°C. Днем кратковременный дождь (вероятность осадков более 90%). Ветер юго-западный, западный 5−10 м/с, днем порывы до 15−20 м/с.

В Бресте — +18...+20°C. Днем кратковременный дождь, возможна гроза (вероятность осадков более 90%). Ветер юго-западный, западный 5−10 м/с, днем порывы до 15−20 м/с.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами 15−20 м/с.
 
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