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Мир сегодня отмечает День космонавтики
12.04.2020 13:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНаша страна в список космических держав вошла 8 лет назад, когда запустила спутник дистанционного зондирования Земли. А в 2016, после того как вывела на геостационарную околоземную орбиту с китайского космодрома Сичан аппарат "Белинтерсат-1”, стала одним из государств, эксплуатирующих национальные системы спутниковой связи.
Петр Витязь, директор НИРУП "Геоинформационные системы" НАН Беларуси: "Республика Беларусь занимает передовые позиции в целом по космическим технологиям сегодня в мире. Создана белорусская космическая система дистанционного зондирования Земли. Создан и запущен спутник вместе с российским спутником “Конопус”, белорусский космический аппарат. Создана белорусская космическая группировка спутников. Благодаря этой технологии, которая создана по целевой аппаратуре в Беларуси, и той информационной системе, которая тоже у нас создана, и использованию наноматериалов, разработанных российской стороной, запущено 6 таких спутников".
Беларусь и Россия создают новый спутник зондирования Земли
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Наша страна в список космических держав вошла 8 лет назад, когда запустила спутник дистанционного зондирования Земли. А в 2016, после того как вывела на...
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