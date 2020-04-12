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Мир сегодня отмечает День космонавтики

12.04.2020 13:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Наша страна в список космических держав  вошла 8 лет назад, когда запустила спутник дистанционного зондирования Земли. А в 2016, после того как вывела на геостационарную околоземную орбиту с китайского космодрома Сичан аппарат "Белинтерсат-1”, стала одним из государств, эксплуатирующих национальные системы спутниковой связи.

Петр Витязь, директор НИРУП "Геоинформационные системы" НАН Беларуси: "Республика Беларусь занимает передовые позиции в целом по космическим технологиям сегодня в мире. Создана белорусская космическая система дистанционного зондирования Земли. Создан и запущен спутник вместе с российским спутником “Конопус”, белорусский космический аппарат. Создана белорусская космическая группировка спутников. Благодаря этой технологии, которая создана по целевой аппаратуре в Беларуси, и той информационной системе, которая тоже у нас создана, и использованию наноматериалов, разработанных российской стороной, запущено 6 таких спутников".

Беларусь и Россия создают новый спутник зондирования Земли


Сегодня Беларусь и Россия работают над созданием нового спутника зондирования Земли. Он будет иметь более четкое разрешение съемки из космоса в сравнении с предшественниками - 35 см вместо двух метров. При этом оптика - белорусского предприятия "Пеленг", а микросхемы - завода "Интеграл".

 
 
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Наша страна в список космических держав  вошла 8 лет назад, когда запустила спутник дистанционного зондирования Земли. А в 2016, после того как вывела на...
 
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