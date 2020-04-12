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День космонавтики отмечают 12 апреля. Любопытные факты, о которых вы могли не знать

12.04.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

День космонавтики отмечают 12 апреля. Любопытные факты, о которых вы могли не знать

День космонавтики отмечают на постсоветском пространстве 12 апреля.

Любопытные факты об освоении космоса и детали, которых вы могли не знать – в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».

Почему 12 апреля

В этот день в 1961 году советский гражданин старший лейтенант Юрий Гагарин стал первым человеком на планете, отправившимся в космический полет. На корабле «Восток» он сделал один виток вокруг Земли, и это заняло 108 минут.

В честь первого орбитального полета вокруг нашей планеты в апреле 1962 года советским правительством был установлен День космонавтики. Отмечать его предложил космонавт Герман Титов.

В 1969 году Международная авиационная федерация определила 12 апреля как Международный день авиации и космонавтики, а в 2011 году по инициативе ООН в этот день стали отмечать Международный день полета.

Малоизвестные факты о первом выходе в космос

Первый полет в космос подготавливали в спешке, поскольку выяснилось, что в США планируют запуск космического корабля в конце апреля, и в СССР приняли решение опередить американцев любым способом.

Для заявления общественности были подготовлены три варианта, в зависимости от возможного развития событий: первое – об успешном полете, второе – с просьбой помочь найти корабль, если он вдруг упадет на территории другого государства, и третье – на случай, если Гагарин погибнет.

Поскольку до начала полета никто не знал, как отреагирует человеческая психика на нахождение в космосе, была предусмотрена возможность запрета на ручное управление «Востоком». Чтобы вернуться к ручному управлению, Гагарину нужно было вскрыть запечатанный конверт с кодом, который при наборе позволял разблокировать панель управления.

Во время заключительной стадии полета Гагарин произнес фразу, о которой долгое время предпочитали не упоминать: «Я горю, прощайте, товарищи!».

Беларусь и космос

День космонавтики отмечают 12 апреля. Любопытные факты, о которых вы могли не знать

Первым белорусским космонавтом стал Петр Климук, который в декабре 1973 года проработал неделю на корабле «Союз-13», а затем вновь отправился в космос в мае 1975 и провел на орбите 63 дня. Своими впечатлениями от общения с космосом Петр Климук поделился в книге «Зоры – побач. Кніга аднаго палёту».

День космонавтики отмечают 12 апреля. Любопытные факты, о которых вы могли не знать

Еще один белорус, покоривший космос, – Владимир Коваленок. Он побывал на орбите три раза и в совокупности 216 суток: в 1977, 1978 и 1981 годах.

Всего в истории космонавтики трое белорусов сумели слетать в космос. Третьим в 2012 году в качестве командира корабля «Союз ТМА-06М» стал Олег Новицкий.

22 июля 2012 года Беларусь запустила на земную орбиту первый собственный спутник название «БелКА — 2», нацеленный на помощь МЧС, нужд сельского и лесного хозяйств. «БелКа» — это аббревиатура от «Белорусский космический аппарат». После запуска спутника Беларусь получила международный статус космической державы.

#досуг
minsknews.by

 
Теги: Минск
 
 
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