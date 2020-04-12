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Сервисы кикшеринга - проката самокатов - запустили обновленное приложение
12.04.2020 17:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ новый сезон с новыми полезными опциями! Сервисы кикшеринга - проката самокатов - запустили обновленное приложение. Теперь самокаты можно бронировать и ставить на паузу. Пополнился и велопарк. На улицах Минска появляются электровелосипеды! Илья Цветков - о всех новинках экотранспорта (видео).
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В новый сезон с новыми полезными опциями! Сервисы кикшеринга - проката самокатов - запустили обновленное приложение. Теперь самокаты можно бронировать и ставить на...
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