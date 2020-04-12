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Беларусь выбрала сложную, очень кропотливую тактику борьбы с вирусом
12.04.2020 22:26 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНе повальный карантин и комендантский час с первого дня, а выявление заразившихся на ранней стадии, поиск контактов, изоляция, социальное дистанцирование.
Многие страны, где распространение вышло из-под контроля, работали только с больными, не касаясь их окружения и связей (видео).
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Не повальный карантин и комендантский час с первого дня, а выявление заразившихся на ранней стадии, поиск контактов, изоляция, социальное дистанцирование. ...
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