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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь выбрала сложную, очень кропотливую тактику борьбы с вирусом Не повальный карантин и комендантский час с первого дня, а выявление заразившихся на ранней стадии, поиск контактов, изоляция, социальное дистанцирование. ...

Не повальный карантин и комендантский час с первого дня, а выявление заразившихся на ранней стадии, поиск контактов, изоляция, социальное дистанцирование.Многие страны, где распространение вышло из-под контроля, работали только с больными, не касаясь их окружения и связей