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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксклюзивное интервью Натальи Кочановой о деталях общения с миссией ВОЗ Глава государства пригласил ВОЗ оценить ситуацию, демонстрируя политику открытости.По поручению Президента, приглашением занималась Председатель Совета...

Глава государства пригласил ВОЗ оценить ситуацию, демонстрируя политику открытости., приглашением занималась Председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Содействие и полная открытость были продемонстрированы с нашей стороны в полном объеме. Это представители ВОЗ подчеркнули и во время обмена мнениями в верхней палате парламента.Эта встреча прошла накануне. Приехавшие в нашу страну эксперты рассказали о впечатлениях от увиденного в нашей стране, подвели итоги поездки и поделились рекомендациями. О деталях общения с миссией ВОЗ нашей съемочной группе рассказала Председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Эксклюзивное интервью - в