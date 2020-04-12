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Эксклюзивное интервью Натальи Кочановой о деталях общения с миссией ВОЗ

12.04.2020 22:26 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Глава государства пригласил ВОЗ оценить ситуацию, демонстрируя политику открытости.По поручению Президента, приглашением занималась Председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Содействие и полная открытость были продемонстрированы с нашей стороны в полном объеме. Это представители ВОЗ подчеркнули и во время обмена мнениями в верхней палате парламента.
Эта встреча прошла накануне. Приехавшие в нашу страну эксперты рассказали о впечатлениях от увиденного в нашей стране, подвели итоги поездки и поделились рекомендациями. О деталях общения с миссией ВОЗ нашей съемочной группе рассказала Председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Эксклюзивное интервью - в "Главном эфире" (видео).

 
 
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Глава государства пригласил ВОЗ оценить ситуацию, демонстрируя политику открытости.По поручению Президента, приглашением занималась Председатель Совета...
 
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