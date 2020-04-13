Сильный ветер, прохладно и немного мокрого снега. Погода в Гродно на неделе

Источник материала: Tut.by

Весна устала. На этой неделе в Гродно будет прохладно, дождливо и ветрено. А еще может пойти мокрый снег, обещает pogoda.by.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В понедельник сплошная облачность и дождь. Днем — сильный ветер. Воздух прогреется до +15 °С.

Во вторник сплошная облачность, но без осадков и сильный ветер. Днем — +5…7 °С.

В среду утром сплошная облачность и небольшой мокрый снег. Все остальное время — облачно и дождливо. И опять сильный ветер. Станет прохладнее. Днем — до +6 °С.

В четверг — сплошная облачность и возможны дожди. Днем — сильный ветер и до +11 °С.

В пятницу днем — сплошная облачность и возможен дождь. Сильный ветер. Вечером — переменная облачность и снова ветрено. Днем будет до +9 °С.

Хорошей недели — и оставайтесь дома!

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