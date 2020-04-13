ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сильный ветер, прохладно и немного мокрого снега. Погода в Гродно на неделе

13.04.2020 08:38 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Весна устала. На этой неделе в Гродно будет прохладно, дождливо и ветрено. А еще может пойти мокрый снег, обещает pogoda.by.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В понедельник сплошная облачность и дождь. Днем — сильный ветер. Воздух прогреется до +15 °С.

Во вторник сплошная облачность, но без осадков и сильный ветер. Днем — +5…7 °С.

В среду утром сплошная облачность и небольшой мокрый снег. Все остальное время — облачно и дождливо. И опять сильный ветер. Станет прохладнее. Днем — до +6 °С.

В четверг — сплошная облачность и возможны дожди. Днем — сильный ветер и до +11 °С.

В пятницу днем — сплошная облачность и возможен дождь. Сильный ветер. Вечером — переменная облачность и снова ветрено. Днем будет до +9 °С.

Хорошей недели — и оставайтесь дома!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Весна устала. На этой неделе в Гродно будет прохладно, дождливо и ветрено. А еще может пойти мокрый снег.
 
Новости дня
Новости общества
 
Резко похолодает. Погода в Витебске на неделе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

12.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
13.04.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика