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Резко похолодает. Погода в Витебске на неделе

13.04.2020 08:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В понедельник еще будет тепло — как в мае. Но уже во вторник резко похолодает, сообщает Белгидромет.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В понедельник, 13 апреля, дождь, возможна гроза, усиление ветра порывами до 17 м/с. Днем до +17°С.

Во вторник днем +5…7°С, ветрено, пасмурно, без осадков.

В среду мокрый снег, небольшой дождь. До 3 градусов тепла.

В четверг дождь и ветер. Потеплеет до +7°С.

Пятница будет пасмурной, но без осадков. В дневные часы до +8°С.

Хорошей недели, друзья — и оставайтесь дома!

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В понедельник еще будет жарко - как в мае. Но уже во вторник резко похолодает.
 
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