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Резко похолодает. Погода в Витебске на неделе
13.04.2020 08:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В понедельник еще будет тепло — как в мае. Но уже во вторник резко похолодает,
В понедельник, 13 апреля, дождь, возможна гроза, усиление ветра порывами до 17 м/с. Днем до +17°С.
Во вторник днем +5…7°С, ветрено, пасмурно, без осадков.
В среду мокрый снег, небольшой дождь. До 3 градусов тепла.
В четверг дождь и ветер. Потеплеет до +7°С.
Пятница будет пасмурной, но без осадков. В дневные часы до +8°С.
Хорошей недели, друзья — и оставайтесь дома!
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В понедельник еще будет жарко - как в мае. Но уже во вторник резко похолодает.
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