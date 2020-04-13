В смысле грозы, сильный ветер и +6°С?! Все о погоде в Бресте на этой неделе

Источник материала: Tut.by

На новой рабочей неделе сидеть в самоизоляции будет не так обидно: по прогнозу дожди, грозы и сильный ветер.





В понедельник утром будет ясно и без осадков. Во второй половине дня небо затянет тучами, местами пройдет дождь. Вероятность грозы — 60%. Зато столбик термометра поднимется до +18°С, сообщает pogoda.by .

Во вторник утром похолодает до +1…3°С. Обещают переменную облачность без осадков и сильный ветер порывами до 14 м/с. Днем воздух прогреется до +7°С.

В среду ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Днем усилится ветер. Порывы будут достигать 15 м/с. Температура воздуха составит +4…6°С, сообщает gismeteo.by .

Четверг будет солнечным, но ветреным — днем порывы будут достигать 19 м/с. Столбик термометра утром поднимется до +12°С, днем — до +15°С.

Утром пятницы будет облачно, но без осадков. Воздух прогреется до +9°С. Днем ожидается небольшой дождь, усиление ветра до 17 м/с и потепление до +13°С.

Хорошей недели — и оставайтесь дома!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY .