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У православных верующих начинается Страстная неделя
13.04.2020 09:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПравославные Пасху встретят 19 апреля. Сегодня у верующих начало Страстной недели. С Великого понедельника вспоминают последние дни земной жизни Иисуса. Все 6 дней перед светлым праздником Воскресения Христова особое внимание - строжайшему воздержанию от собственных страстей и, конечно, молитве. К ней священнослужители призывают присоединиться, не выходя из дома, чтобы в сложившейся ситуации избежать большого скопления людей.
Напомним, накануне православные верующие встретили Вербное воскресенье. Как проходит Божественная литургия в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе можно было наблюдать в реальном времени. Белтелерадиокомпания готовит еще больше трансляций. 16 и 17 апреля - впервые по телевидению покажем чин умовения ног, Вечерню с выносом Плащеницы и утренний чин ее погребения.
Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня - увидим в прямом эфире на
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Православные Пасху встретят 19 апреля. Сегодня у верующих начало Страстной недели. С Великого понедельника вспоминают последние дни земной жизни Иисуса. Все 6 дней...
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