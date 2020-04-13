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У православных верующих начинается Страстная неделя

13.04.2020 09:32 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Православные Пасху встретят 19 апреля. Сегодня у верующих  начало Страстной недели. С Великого понедельника вспоминают последние дни земной жизни Иисуса. Все 6 дней перед светлым праздником Воскресения Христова особое внимание - строжайшему воздержанию от собственных страстей и, конечно, молитве.  К ней священнослужители призывают присоединиться, не выходя из дома, чтобы в сложившейся ситуации избежать большого скопления людей. 

Напомним, накануне православные верующие встретили Вербное воскресенье. Как проходит Божественная литургия в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе  можно было наблюдать в реальном времени. Белтелерадиокомпания готовит еще больше трансляций. 16 и 17 апреля - впервые по телевидению  покажем чин умовения ног, Вечерню с выносом Плащеницы и утренний чин ее погребения.

Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня - увидим в прямом эфире на "НТВ-Беларусь". Трансляция из Иерусалима начнется в 13:15  в субботу. А главное Богослужение - на Светлое Христово Воскресение - также по традиции на "Беларусь 1" и "Беларусь 24" состоится ближе к полуночи. Присоединиться к праздничным службам можно не только с помощью телеканалов, но и в интернете - из любой удобной вам локации. Трансляцию можно найти на сайте "Беларусь 3".

 
 
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Православные Пасху встретят 19 апреля. Сегодня у верующих  начало Страстной недели. С Великого понедельника вспоминают последние дни земной жизни Иисуса. Все 6 дней...
 
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