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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так У православных верующих начинается Страстная неделя Православные Пасху встретят 19 апреля. Сегодня у верующих начало Страстной недели. С Великого понедельника вспоминают последние дни земной жизни Иисуса. Все 6 дней...

Православные Пасху встретят 19 апреля. Сегодня у верующих начало Страстной недели. С Великого понедельника вспоминают последние дни земной жизни Иисуса. Все 6 дней перед светлым праздником Воскресения Христова особое внимание - строжайшему воздержанию от собственных страстей и, конечно, молитве. К ней священнослужители призывают присоединиться, не выходя из дома, чтобы в сложившейся ситуации избежать большого скопления людей.Напомним, накануне православные верующие встретили Вербное воскресенье. Как проходит Божественная литургия в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе можно было наблюдать в реальном времени. Белтелерадиокомпания готовит еще больше трансляций. 16 и 17 апреля - впервые по телевидению покажем чин умовения ног, Вечерню с выносом Плащеницы и утренний чин ее погребения.Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня - увидим в прямом эфире на. Трансляция из Иерусалима начнется в 13:15 в субботу. А главное Богослужение - на Светлое Христово Воскресение - также по традиции на" состоится ближе к полуночи. Присоединиться к праздничным службам можно не только с помощью телеканалов, но и в интернете - из любой удобной вам локации. Трансляцию можно найти на сайте