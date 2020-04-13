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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Могилевское предприятие "Моготекс" начало производство бытовой марли Филиалы в Полоцке, Кобрине и в Быхове переведены на пошив повязок. Такие меры приняты по результатам совещания у Президента, где было поручено решить проблемы с...

Филиалы в Полоцке, Кобрине и в Быхове переведены на пошив повязок. Такие меры приняты по результатам совещания у Президента, где было поручено решить проблемы с наличием индивидуальных средств защиты. Сейчас в цехах выпускают до 80 000 изделий в сутки. К концу недели объемы увеличат до 100 000. Также на предприятии идет разработка пошива одноразовых комбинезонов из нетканого материала.