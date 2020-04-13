Лукашенко про коронавирус: Если мы хотя бы удержимся на нынешнем уровне эту неделю, значит, мы победили

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко ежесуточно анализирует ситуацию с заболеваемостью в стране. Исходя из имеющейся информации и представленных графиков, отмечаются определенные положительные тенденции. Об этом он заявил, принимая с докладом министра здравоохранения Владимира Караника, главу Администрации президента Игоря Сергеенко и председателя Совета Республики Наталью Кочанову, сообщает пресс-служба главы государства.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Слушайте, мы уже тоже перегнули с этими масками»

Александр Лукашенко поручил Игорю Сергеенко подготовить перечень предприятий, которые выпускают средства защиты и которые могут этим заниматься.

— Я найду время побывать там, где сочту нужным. И спрошу, круглые ли сутки они работают и шьют маски, — сказал президент. — Сейчас маски и прочее — бахилы, очки, щитки — стоят бешеных денег. Цены подскочили.

— Нам сегодня уже предлагают разные страны: и это у нас купите, и это, и это… А мы то, что можем сделать сами и деньги оставить у себя в стране, втридорога начинаем покупать за ее пределами. Я имею в виду средства защиты: маски, респираторы и так далее, — отметил он.

Наряду с этим президент призвал людей подходить ко всему взвешенно, в том числе к использованию средств индивидуальной защиты.

— Слушайте, мы уже тоже перегнули с этими масками. Я вчера проехал по Минской области. Еду сам за рулем. Люди выходят из деревни на поле. И идет человек: один (ветер такой, погода сейчас хорошая сухая) и маска на лице, — поделился наблюдениями глава государства. — Сними маску, подыши свежим воздухом. Ну если ты в городе, где огромное количество людей, одень и ходи час-два. А зачем между деревнями идет в поле в этой маске. Мы уже людей перенапрягли. От чего защитит маска в поле?

"Я говорил, что эта неделя до Пасхи будет показательной для всей страны"

Президент отметил, что ежесуточно анализирует ситуацию с заболеваемостью в стране. Исходя из имеющейся информации и представленных графиков, отмечаются определенные положительные тенденции.

— Это абсолютно показательные графики, они о многом говорят. Я доволен тем, что мы практически свели к минимуму ОРВИ (это сезонные все заболевания). Они у нас уже пошли на спад. Врачи и Минздрав еще раньше мне из опыта сказали о том, что на спаде ОРВИ дают хвост пневмоний. То есть пневмонии во время падения ОРВИ всегда увеличивались. Я это вижу по графику, в том числе в этом году, — сказал Александр Лукашенко.

Он констатировал, что за последние дни, например в Витебской области, прирост количества новых пневмоний существенно сократился.

— Сейчас в 2,5 раза снизилось. И это наша северная Витебская область. То же самое по Минску, хорошая тенденция, — рассказал президент.

Вместе с тем Александр Лукашенко подчеркнул, что успокаиваться нельзя, особенно в отношении пневмоний. Отчасти это связано и с неустойчивой весенней погодой.

— Нам бы удержаться на этом уровне. Я говорил , что эта неделя до Пасхи будет показательной для всей страны. Если мы хотя бы удержимся на нынешнем уровне эту неделю, значит, мы победили, — подчеркнул Лукашенко. — Нам надо эту неделю напрячься, во что бы то ни стало. Не потому, что у нас катастрофа. Слава богу, у нас ее нет. У нас нет лавинообразного нарастания болезней. И это благодаря врачам и людям.

Он оценил самосознание белорусов в непростое время: «Молодцы люди!».

— Ничего не запрещаем, но сказали, что жизнь в ваших руках. Туда, куда человек не хочет идти, он не идет. Ничего не запрещаем, никаких карантинов, ничего не водили. Сейчас людей, праздно шатающихся, на улице нет. То есть люди отреагировали, люди это понимают. И не надо их загонять в квартиры, запирать их там. Человек своей жизнью распоряжается сам. А мы должны ему помогать, что мы и делаем, — резюмировал президент.