Запрет на посещение лесов введен на большей части Беларуси

Источник материала: Единство

Полностью запрещено посещение лесов в Гомельской, Брестской и Гродненской областей.

Также запрет введен на значительной части Минской области, включая территорию вокруг столицы, и в шести районах Могилевской области.

В Витебской области запреты на посещение лесов пока не вводились.

В Минлесхозе отмечают, что сухая погода с малым количеством осадков после отсутствия климатической зимы оказывает существенное негативное влияние на число пожаров. «С начала года в лесном фонде зафиксировано уже свыше 200 лесных пожаров, что в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», – сообщает ведомство.

В связи со сложившейся ситуацией государственная лесная охрана переведена на усиленный вариант несения службы. Министерство лесного хозяйства напоминает о том, что нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо запрета на их посещение, не повлекшее причинение ущерба, – влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати пяти базовых величин (1 БВ = Br27).