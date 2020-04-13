Лукашенко запретил вводить ограничения на Пасху

Александр Лукашенко во время совещания 13 апреля заявил, что до руководителей всех конфессий доведено жесткое требование главы государства не запрещать людям приходить в церковь, несмотря на эпидемиологическую ситуацию.

Сам Лукашенко на Пасху также отправится в церковь. При этом он отметил, что задерживать людей в помещениях все же не стоит.

«Еще раз подчеркиваю: мы дорогу к храму никому не закрываем. Это мое жесткое требование. Мы никому ничего не запрещаем. Мы это довели до руководства всех церквей, конфессий, в том числе и православной церкви. Кто хочет, тот помолится, сходит в храм. Я буду в церкви. Это моя традиция. Я редко бываю, но на Рождество и Пасху я всегда в церкви. Обычно в районы выезжаю, бываю в этих маленьких церквушках», - заявил Александр Лукашенко.

Вместе с тем он обратился с призывом к священнослужителям с учетом складывающейся обстановки не держать людей долго в храмах.

«Свечку поставил, вышел и пошел. Все проповеди лучше возле храма», - сказал белорусский президент, добавив, что необходимо предусмотреть специальные места для традиционного освящения яиц и куличей, чтобы столы были не в помещениях, а на улице.

«Столы надо поставить там, где повыше, ветерок и прочее. Чтобы это не было в помещениях. Надо поберечься там, где можно. И священнослужители это должны понимать, особенно в городах», - отметил Глава государства.

Отметим, что на совещании 13 апреля Александр Лукашенко вновь говорил про «коронапсихоз», отметив, что в стране не будет карантина, а число заболевших падает.

Фото: БЕЛТА