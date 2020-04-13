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На площади Победы заканчивают реконструкцию - как там выглядит все сейчас
13.04.2020 17:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске завершается реконструкция площади Победы. Обновили ритуальную площадку под обелиском, а у памятника уже зажгли вечный огонь. Фотограф TUT.BY посмотрел, как сейчас выглядит это место в центре.
Капитальный ремонт на площади Победы начали в августе 2019. С тех пор подчистили и привели в порядок сам памятник, заменили гранитные плиты перед ним.
К ритуальной площадке под землей пока так просто не подойти, но и там работы уже скоро закончат. В зале появились панно о войне, архивные фотографии, мультимедийный экран, на полу — тактильная плитка.
Закончить работы над площадью Победы планируют в начале мая.
Напомним, что будни людей, занятых на реконструкции, разбавила неожиданная история: в конце октября под одной из прежних гранитных плит нашли
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В Минске завершается реконструкция площади Победы в Минске. Обновили ритуальную площадку под обелиском, а у памятника уже зажгли вечный огонь. Фотограф TUT.BY...
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