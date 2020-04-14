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NASA покажет снимки космоса в день вашего рождения

14.04.2020 08:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Космическое агентство к 30-летию запуска телескопа "Хаблл" открыла специальный сервис. Там можно ввести число и месяц своего рождения и увидеть, какое космическое явление в этот день наблюдал аппарат. "Хаблл" - первый оптический телескоп, который вывели в космос. Благодаря этому аппарату ученым удалось делать невероятные фотографии Вселенной круглые сутки семь дней в неделю с апреля 1990 года.
 
 
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Космическое агентство к 30-летию запуска телескопа "Хаблл" открыла специальный сервис. Там можно ввести число и месяц своего рождения и увидеть, какое космическое...
 
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