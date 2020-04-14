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Беларусь продолжает подготовку к 75-й годовщине Победы

14.04.2020 08:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь продолжает подготовку к большому событию - 75-й годовщине Победы. Вчера в столице прошла тренировка роты почетного караула. Репетиции проходят у стелы "Минск – город-герой". Бойцы РПК слаженно и синхронно отрабатывают навыки, выполняя сложные движения с карабином.

Репетиции сводной роты почетного караула будут проходить дважды в неделю – в понедельник и четверг. В эти дни с 9 до 11 вечера перекроют часть проспекта Машерова - от улицы Даумана до Победителей. ГАИ просит учитывать эту информацию при планировании маршрута. Механизированная колонна тем временем тренируется на аэродроме в Липках.

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера в столице прошла тренировка роты почетного караула. Репетиции проходят у стелы "Минск - город-герой". Бойцы РПК слаженно и синхронно отрабатывают навыки,...
 
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