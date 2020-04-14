|
Беларусь продолжает подготовку к 75-й годовщине Победы
14.04.2020 08:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБеларусь продолжает подготовку к большому событию - 75-й годовщине Победы. Вчера в столице прошла тренировка роты почетного караула. Репетиции проходят у стелы "Минск – город-герой". Бойцы РПК слаженно и синхронно отрабатывают навыки, выполняя сложные движения с карабином.
Репетиции сводной роты почетного караула будут проходить дважды в неделю – в понедельник и четверг. В эти дни с 9 до 11 вечера перекроют часть проспекта Машерова - от улицы Даумана до Победителей. ГАИ просит учитывать эту информацию при планировании маршрута. Механизированная колонна тем временем тренируется на аэродроме в Липках.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера в столице прошла тренировка роты почетного караула. Репетиции проходят у стелы "Минск - город-герой". Бойцы РПК слаженно и синхронно отрабатывают навыки,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)