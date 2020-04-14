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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Основные принципы гигиены в период вирусов сегодня обсудят в эфире проекта "Пин_код" Врач-педиатр Валерий Андриенко станет гостем молодежной интерактивной программы на телеканале "Беларусь 2". Вместе с ведущим он разберет ошибки, которые...

Врач-педиатр Валерий Андриенко станет гостем молодежной интерактивной программы на телеканале "Беларусь 2". Вместе с ведущим он разберет ошибки, которые большинство из нас допускает при мытье рук. Также объяснит, какие антисептики работают, а какие нет, и научит ими пользоваться правильно. Специалист также покажет, как на самом деле нужно носить маску. Врач-педиатр подготовил и ответы на популярные вопросы зрителей: чем заменить аптечный антисептик, какое мыло эффективнее убивает бактерии и почему не нужно массово скупать маски. Смотрите вна