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Основные принципы гигиены в период вирусов сегодня обсудят в эфире проекта "Пин_код"
14.04.2020 09:04 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВрач-педиатр Валерий Андриенко станет гостем молодежной интерактивной программы на телеканале "Беларусь 2". Вместе с ведущим он разберет ошибки, которые большинство из нас допускает при мытье рук. Также объяснит, какие антисептики работают, а какие нет, и научит ими пользоваться правильно. Специалист также покажет, как на самом деле нужно носить маску. Врач-педиатр подготовил и ответы на популярные вопросы зрителей: чем заменить аптечный антисептик, какое мыло эффективнее убивает бактерии и почему не нужно массово скупать маски. Смотрите в 15:45 на
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Врач-педиатр Валерий Андриенко станет гостем молодежной интерактивной программы на телеканале "Беларусь 2". Вместе с ведущим он разберет ошибки, которые...
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