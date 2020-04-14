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Основные принципы гигиены в период вирусов сегодня обсудят в эфире проекта "Пин_код"

14.04.2020 09:04 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Врач-педиатр Валерий Андриенко станет гостем молодежной интерактивной программы на телеканале "Беларусь 2". Вместе с ведущим он разберет ошибки, которые большинство из нас допускает при мытье рук. Также объяснит, какие антисептики работают, а какие нет, и научит ими пользоваться правильно. Специалист также покажет, как на самом деле нужно носить маску. Врач-педиатр подготовил и ответы на популярные вопросы зрителей: чем заменить аптечный антисептик, какое мыло эффективнее убивает бактерии и  почему не нужно массово скупать маски. Смотрите в 15:45 на "Беларусь 2".
 
 
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Врач-педиатр Валерий Андриенко станет гостем молодежной интерактивной программы на телеканале "Беларусь 2". Вместе с ведущим он разберет ошибки, которые...
 
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