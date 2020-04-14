Источник материала: Чырвоны прамень

Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен в ближайшее время побывать на производствах защитных средств. Об этом он заявил сегодня на совещании в Минске , передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства поручил главе Администрации подготовить перечень предприятий, которые выпускают средства защиты и которые могут этим заниматься. «Я найду время побывать там, где сочту нужным. И спрошу, круглые ли сутки они работают и шьют маски, — сказал Президент. — Сейчас маски и прочее — бахилы, очки, щитки — стоят бешеных денег. Цены подскочили».

«Нам сегодня уже предлагают разные страны: и это у нас купите, и это, и это… А мы то, что можем сделать сами и деньги оставить у себя в стране, втридорога начинаем покупать за ее пределами. Я имею в виду средства защиты: маски, респираторы и так далее», — отметил Александр Лукашенко.





Наряду с этим Президент призвал людей подходить ко всему взвешенно, в том числе к использованию средств индивидуальной защиты. «Слушайте, мы уже тоже перегнули с этими масками. Я вчера проехал по Минской области. Еду сам за рулем. Люди выходят из деревни на поле. И идет человек: один (ветер такой, погода сейчас хорошая сухая) и маска на лице, — поделился наблюдениями глава государства. — Сними маску, подыши свежим воздухом. Ну если ты в городе, где огромное количество людей, одень и ходи час-два. А зачем между деревнями идет в поле в этой маске. Мы уже людей перенапрягли. От чего защитит маска в поле?»

Как рассказал по итогам совещания глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, на заседании поставлены конкретные задачи по дальнейшему развитию системы здравоохранения, конкретно определена тактика действий. «Ситуация контролируемая, стабильная», — подчеркнул он.

Президент поставил конкретные задачи по дальнейшему дооснащению медучреждений и системы фармации индивидуальными средствами защиты, антисептиками. «Конкретные задачи поставлены перед производителями Беларуси, легкой промышленностью. Объемы (производства. — Прим. БЕЛТА) необходимо ежедневно наращивать, чтобы удовлетворять потребности как медучреждений, так и аптечной сферы», — рассказал глава Администрации.