Что делать если сильный ветер?

Источник материала: Единство

Факторы опасности при усилении ветра:

- повреждение (обрыв) линий связи и электропередач;

- отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах;

- повреждение (обрушение) слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений;

- падение деревьев.

Рекомендации для населения при сильном ветре:

- если сильный ветер застал вас в здании, отойдите от окон и займите безопасное место у стен внутренних помещений, в коридоре, у встроенных шкафов, в ванных комнатах, туалете, кладовых, в прочных шкафах, под столами;

- погасите огонь в печи, отключите электроэнергию, закройте краны на газовых сетях. В темное время суток используйте фонари, лампы, свечи; включите радиоприемник для получения дополнительной информации;

- стекла окон оклейте бумажными лентами или полосками скотча, закройте ставнями или щитами;

- если ураган застал вас на улице, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередач, мачт, деревьев, рек, озер и промышленных объектов;

- для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, доски и другие подручные средства;

- старайтесь быстрее укрыться в подвалах, погребах и укрытиях, имеющихся в населенных пунктах;

- не заходите в поврежденные здания, так как они могут обрушиться при новых порывах ветра;

- если вы оказались в поле или на проселочной дороге, выходите на магистральные дороги.