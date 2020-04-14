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Контакты первого уровня при невозможности самоизолироваться дома могут остаться в медучреждении

14.04.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Контакты первого уровня при невозможности самоизолироваться дома могут остаться в медучреждении

Фото из архива

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контакты первого уровня при невозможности самоизолироваться дома могут оставаться в медучреждении, сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан сегодня во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА.

«Если в семье проживают люди старших возрастов, маленькие дети, то взрослые пациенты — контакты первого уровня — могут продолжать находиться в медучреждениях для самоизоляции на 14 дней», — сказала Елена Богдан.

БелТА

 
Теги: Минск
 
 
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Фото из архива 14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контакты первого уровня при невозможности самоизолироваться дома могут оставаться в медучреждении, сообщила
 
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