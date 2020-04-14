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В Гомельской области вынесли приговор 15-летнему подростку за драку, в которой погиб его одноклассник

14.04.2020 20:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Буда-Кошелевского района вынес приговор 15-летнему школьнику, который обвинялся в причинении смерти по неосторожности. Как сообщила пресс-служба Верховного суда, уголовное дело рассматривали в закрытом режиме.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Как ранее рассказывал TUT.BY, все произошло в сентябре прошлого года в деревне Николаевка Буда-Кошелевского района. Владиславу (так звали погибшего мальчика) стало плохо во время большой перемены. Как сказали в школе, «произошел случай».

Тут же вызвали скорую, но дожидаться ее не стали — быстро нашли транспорт и директор повез подростка навстречу врачам. К сожалению, спасти мальчика медики не смогли. Для установления точной причины смерти подростка была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Позже прокуратура сообщила, что подросток получил смертельные травмы во время драки. Потасовка между двумя школьниками произошла на перемене: «Один из ударов пришелся в область шеи, пострадавший потерял сознание. Тупая травма рефлексогенной зоны шеи привела к рефлекторной остановке сердца школьника».

Как сообщает пресс-служба Гомельского областного суда, второго участника драки — 15-летнего школьника — признали виновным в причинении смерти по неосторожности и назначили наказание в виде лишения свободы на полтора года в воспитательной колонии.

До вступления приговора в законную силу подростка освободили из-под стражи и отдали под присмотр родителей. Приговор может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

 
 
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До вступления приговора в законную силу подростка освободили из-под стражи и отдали под присмотр родителей. Приговор может быть обжалован и опротестован в...
 
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