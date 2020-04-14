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В Гомельской области вынесли приговор 15-летнему подростку за драку, в которой погиб его одноклассник
14.04.2020 20:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Буда-Кошелевского района вынес приговор 15-летнему школьнику, который обвинялся в причинении смерти по неосторожности. Как сообщила пресс-служба Верховного суда, уголовное дело рассматривали в закрытом режиме.
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Тут же вызвали скорую, но дожидаться ее не стали — быстро нашли транспорт и директор повез подростка навстречу врачам. К сожалению, спасти мальчика медики не смогли. Для установления точной причины смерти подростка была назначена судебно-медицинская экспертиза.
Позже прокуратура сообщила, что подросток получил смертельные травмы во время драки. Потасовка между двумя школьниками произошла на перемене: «Один из ударов пришелся в область шеи, пострадавший потерял сознание. Тупая травма рефлексогенной зоны шеи привела к рефлекторной остановке сердца школьника».
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До вступления приговора в законную силу подростка освободили из-под стражи и отдали под присмотр родителей. Приговор может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.
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В Гомельской области вынесли приговор 15-летнему подростку за драку, в которой погиб его одноклассник
До вступления приговора в законную силу подростка освободили из-под стражи и отдали под присмотр родителей. Приговор может быть обжалован и опротестован в...
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