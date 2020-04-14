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Белорусские спортсмены делятся главным действенным секретом успеха в трудной ситуации
14.04.2020 21:56 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДа, без больших потерь выйти из ситуации, в которой оказался сегодня весь мир, можно только сообща. История не раз доказывала, что любые трудности преодолимы, когда мы вместе.
Если в глобальном масштабе поддерживать друг друга сложнее (срабатывают внутренние интересы), то в кругу своего дома, своей семьи это сделать проще. Белорусские спортсмены привыкли: их жизнь - борьба.
Мы не раз поддерживали и переживали за них во время спортивных выступлений.
Сегодня они сами, оставшись без профессиональной мечты - без Олимпиады и чемпионатов мира, делятся главным действенным секретом успеха в трудной ситуации.
Важно верить в себя, в профессионализм медиков, заботиться о самочувствии и здоровье родных.
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Да, без больших потерь выйти из ситуации, в которой оказался сегодня весь мир, можно только сообща. История не раз доказывала, что любые трудности преодолимы,...
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