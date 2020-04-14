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Белорусские спортсмены делятся главным действенным секретом успеха в трудной ситуации

14.04.2020 21:56 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Да, без больших потерь  выйти из ситуации, в которой оказался сегодня весь мир,  можно только сообща. История не раз доказывала, что любые трудности преодолимы, когда мы вместе.

Если в глобальном масштабе поддерживать друг друга сложнее  (срабатывают внутренние интересы), то в кругу своего дома, своей семьи это сделать проще. Белорусские спортсмены привыкли: их жизнь -   борьба. 

Мы не раз поддерживали и переживали за них во время спортивных выступлений. 

Сегодня они сами, оставшись без профессиональной мечты - без Олимпиады и чемпионатов мира,  делятся главным действенным секретом успеха в трудной ситуации. 

Важно верить в себя, в профессионализм медиков, заботиться о самочувствии и здоровье родных. 

 
 
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Да, без больших потерь  выйти из ситуации, в которой оказался сегодня весь мир,  можно только сообща. История не раз доказывала, что любые трудности преодолимы,...
 
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