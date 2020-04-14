Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские спортсмены делятся главным действенным секретом успеха в трудной ситуации Да, без больших потерь выйти из ситуации, в которой оказался сегодня весь мир, можно только сообща. История не раз доказывала, что любые трудности преодолимы,...

Да, без больших потерь выйти из ситуации, в которой оказался сегодня весь мир, можно только сообща. История не раз доказывала, что любые трудности преодолимы, когда мы вместе.Если в глобальном масштабе поддерживать друг друга сложнее (срабатывают внутренние интересы), то в кругу своего дома, своей семьи это сделать проще. Белорусские спортсмены привыкли: их жизнь - борьба.Мы не раз поддерживали и переживали за них во время спортивных выступлений.Сегодня они сами, оставшись без профессиональной мечты - без Олимпиады и чемпионатов мира, делятся главным действенным секретом успеха в трудной ситуации.Важно верить в себя, в профессионализм медиков, заботиться о самочувствии и здоровье родных.