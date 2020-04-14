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Меры стимулирования к использованию электроэнергии

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси будут возмещать часть расходов на электроснабжение Соответствующий указ подписал Президент. Меры стимулирования к использованию электроэнергии Меры, предусмотренные документом, касаются одноквартирных...

Соответствующий указ подписал Президент.Меры, предусмотренные документом, касаются одноквартирных жилых домов. За счет средств местных бюджетов населению будет возмещаться часть расходов на электроснабжение жилфонда в размере 20 % от стоимости выполненных работ, но не более 40 базовых величин. Для возмещения расходов человек должен быть включен в формируемые местными исполнительными и распорядительными органами списки.