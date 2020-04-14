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В Беларуси будут возмещать часть расходов на электроснабжение
14.04.2020 22:24 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСоответствующий указ подписал Президент.
Меры стимулирования к использованию электроэнергии
Меры, предусмотренные документом, касаются одноквартирных жилых домов. За счет средств местных бюджетов населению будет возмещаться часть расходов на электроснабжение жилфонда в размере 20 % от стоимости выполненных работ, но не более 40 базовых величин. Для возмещения расходов человек должен быть включен в формируемые местными исполнительными и распорядительными органами списки.
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Соответствующий указ подписал Президент. Меры стимулирования к использованию электроэнергии Меры, предусмотренные документом, касаются одноквартирных...
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