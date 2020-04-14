|
В теплицах северного региона уже начали выращивать бананы
14.04.2020 22:11 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTАгрономы проводят не совсем обычные, но весьма успешные эксперименты. Например, выращивать овощи там помогают хищные насекомые. Их предназначение - защищать растения от вредителей. Применяют эту технологию для выращивания томатов, огурцов, зелени. Все подробности - у Марины Романовской.
Выращивать овощи помогают хищные насекомые
Агроном по защите растений Галина Усова отвечает за весь урожай в этих теплицах - работы хватает, независимо от поры года. Бороться с вредителями овощеводам помогают хищные насекомые. Разглядеть без увеличительной лупы их вряд ли получится, а вот польза - заметная.
Биологическая защита растений
Впервые насекомых-энтомофагов в качестве биологической защиты растений в теплицы заселили пару лет назад. Результат агрономам понравился: мелкие клещи и клопы с работой справились на отлично. Поэтому от химии, а любая отработка это стресс для растений, здесь отказались полностью.
Юрий Ахраменок, управляющий тепличным хозяйством филиала "Весна-энерго" РУП "Витебскэнерго": "Полностью перешли на биологию. Намного меньше мы зависим от человеческого фактора. Все-таки букашки лучше выискивают свою добычу, уничтожают ее".
В теплицах продолжается огуречный сезон
Овощи сразу же отправляют на прилавок - в собственные торговые точки и крупные сети. Параллельно в теплицах идет посадка огурцов. Получать быстрый урожай удается благодаря подсветке. На сон у растений - всего пару часов в сутки.
Овощи и зелень здесь выращивают круглый год. Сейчас в теплицах продолжается огуречный сезон, недавно приступили к сбору томатов. Технологии, которые применяют местные овощеводы, помогают получать максимум урожая с каждого метра квадратного.
Шмели опыляют томаты в теплицах
И если микроскопических хищников используют на всех зеленых участках, то шмелей - только в теплице с томатами. На гектар для опыления растений нужно пять таких домиков. К каждой коробке - до 80 особей.
Экзотика в теплице: бананы для души
Нашлось в теплицах под Полоцком место и для экзотики. В качестве эксперимента попробовали вырастить бананы. Получилось. Но не для продажи, а для души. Банановый урожай 2020 года ожидают к осени.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Агрономы проводят не совсем обычные, но весьма успешные эксперименты. Например, выращивать овощи там помогают хищные насекомые. Их предназначение - защищать...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)