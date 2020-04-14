Источник материала: БT

Выращивать овощи помогают хищные насекомые

Биологическая защита растений

В теплицах продолжается огуречный сезон

Шмели опыляют томаты в теплицах

Экзотика в теплице: бананы для души

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В теплицах северного региона уже начали выращивать бананы Агрономы проводят не совсем обычные, но весьма успешные эксперименты. Например, выращивать овощи там помогают хищные насекомые. Их предназначение - защищать...

Агрономы проводят не совсем обычные, но весьма успешные эксперименты. Например, выращивать овощи там помогают хищные насекомые. Их предназначение - защищать растения от вредителей. Применяют эту технологию для выращивания томатов, огурцов, зелени. Все подробности - уАгроном по защите растений Галина Усова отвечает за весь урожай в этих теплицах - работы хватает, независимо от поры года. Бороться с вредителями овощеводам помогают хищные насекомые. Разглядеть без увеличительной лупы их вряд ли получится, а вот польза - заметная.Впервые насекомых-энтомофагов в качестве биологической защиты растений в теплицы заселили пару лет назад. Результат агрономам понравился: мелкие клещи и клопы с работой справились на отлично. Поэтому от химии, а любая отработка это стресс для растений, здесь отказались полностью.Овощи сразу же отправляют на прилавок - в собственные торговые точки и крупные сети. Параллельно в теплицах идет посадка огурцов. Получать быстрый урожай удается благодаря подсветке. На сон у растений - всего пару часов в сутки.Овощи и зелень здесь выращивают круглый год. Сейчас в теплицах продолжается огуречный сезон, недавно приступили к сбору томатов. Технологии, которые применяют местные овощеводы, помогают получать максимум урожая с каждого метра квадратного.И если микроскопических хищников используют на всех зеленых участках, то шмелей - только в теплице с томатами. На гектар для опыления растений нужно пять таких домиков. К каждой коробке - до 80 особей.Нашлось в теплицах под Полоцком место и для экзотики. В качестве эксперимента попробовали вырастить бананы. Получилось. Но не для продажи, а для души. Банановый урожай 2020 года ожидают к осени.