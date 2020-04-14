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В теплицах северного региона уже начали выращивать бананы

14.04.2020 22:11 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Агрономы проводят не совсем обычные, но весьма успешные эксперименты. Например, выращивать овощи   там помогают хищные насекомые. Их предназначение - защищать растения от вредителей. Применяют эту технологию для выращивания томатов, огурцов, зелени. Все подробности - у Марины Романовской. 

Выращивать овощи помогают хищные насекомые


Агроном по защите растений Галина Усова отвечает за весь урожай в этих теплицах - работы хватает,  независимо от поры года. Бороться с вредителями овощеводам помогают хищные насекомые. Разглядеть без увеличительной лупы их вряд ли получится, а вот польза - заметная. 

Биологическая защита растений


Впервые насекомых-энтомофагов в качестве биологической защиты растений в теплицы заселили пару лет назад. Результат агрономам понравился:  мелкие клещи и клопы с работой справились на отлично. Поэтому от химии,   а любая отработка это стресс для растений,   здесь отказались полностью.

Юрий Ахраменок, управляющий тепличным хозяйством филиала "Весна-энерго" РУП "Витебскэнерго": "Полностью перешли на биологию. Намного меньше мы зависим от человеческого фактора. Все-таки букашки лучше выискивают свою добычу, уничтожают ее".

В теплицах продолжается огуречный сезон


Овощи сразу же отправляют на прилавок - в собственные торговые точки и крупные сети. Параллельно в теплицах идет посадка огурцов. Получать быстрый урожай удается благодаря подсветке. На сон у растений - всего пару часов в сутки. 

Овощи и зелень здесь выращивают круглый год. Сейчас в теплицах продолжается огуречный сезон, недавно приступили к сбору томатов. Технологии, которые применяют местные овощеводы, помогают получать максимум урожая с каждого метра квадратного. 

Шмели опыляют томаты в теплицах


И если микроскопических хищников используют на всех зеленых участках, то шмелей - только в теплице с томатами. На гектар для опыления растений  нужно пять таких домиков. К каждой коробке - до 80 особей. 

Экзотика в теплице: бананы для души


Нашлось в теплицах под Полоцком место и для экзотики. В качестве эксперимента  попробовали вырастить бананы. Получилось. Но не для продажи, а для души. Банановый урожай 2020 года ожидают к осени. 

 
 
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Агрономы проводят не совсем обычные, но весьма успешные эксперименты. Например, выращивать овощи   там помогают хищные насекомые. Их предназначение - защищать...
 
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