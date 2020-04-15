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Эксперты: призыв белорусского лидера к оперативной встрече глав стран ЕАЭС прозвучал своевременно
15.04.2020 08:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭто позволило оперативно решить острые вопросы в ключевых для Союза сферах: экономической, политической, социальной и гуманитарной.
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Это позволило оперативно решить острые вопросы в ключевых для Союза сферах: экономической, политической, социальной и гуманитарной.
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