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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Добрый марафон в поддержку медиков запустили БРСМ и Белпочта Выразить благодарность белорусским врачам может любой желающий. Добрый марафон накануне запустили БРСМ и Белпочта в поддержку медицинских работников. Отправить...

Выразить благодарность белорусским врачам может любой желающий. Добрый марафон накануне запустили БРСМ и Белпочта в поддержку медицинских работников. Отправить открытку либо почтовую карточку с пожеланиями можно бесплатно. Ее доставят адресату в медучреждение без марки, заменой которой послужит хэштег #спасибомедикам. В первый день акции собрали около 700 карточек. Марафон благодарности проводится по всей стране и без точных сроков окончания. Выразить благодарность медикам можно, например, в стихах или рисунком.