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В Берестовице сотрудница банка обещала клиентам высокие проценты, но их деньги просто присваивала

15.04.2020 08:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Берестовице сотрудница одного из банков почти 10 лет обманывала клиентов — брала у них деньги и якобы размещала их на вклады под высокие проценты, взамен выдавала самодельные квитанции. Всего женщина таким образом похитила около 340 тысяч долларов и 36 тысяч евро. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на 7 лет 6 месяцев в колонии общего режима, сообщает Верховный суд.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Суд Берестовицкого района рассмотрел уголовное дело в отношении женщины 7 апреля.

Установлено, что обвиняемая, работая в расчетно-кассовом центре филиала одного из банков, расположенном в Берестовице, с середины 2009 по ноябрь 2018 года обманывала клиентов. Говорила им, что можно положить деньги на специальный счет, где достаточно высокие проценты. Взамен выдавала людям самодельные квитанции, которые она изготовила с помощью банковских печатей и штампов. Деньги похищала.

За почти 10 лет она присвоила около 340 тысяч долларов 36 тысяч евро.

Женщина признана виновной в завладении имуществом путем обмана (мошенничество), совершенном в особо крупном размере. Ей назначили наказание в виде лишения свободы на 7 лет 6 месяцев в колонии общего режима.

В пользу потерпевших с обвиняемой взысканы деньги в счет возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.

 
 
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В Берестовице сотрудница одного из банков почти 10 лет обманывала клиентов.
 
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