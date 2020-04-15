Мокрый снег и оранжевый уровень опасности – погода 15 апреля

Источник материала: Единство

По прогнозам синоптиков, ночью в среду погоду в нашей стране будет определять холодная неустойчивая воздушная масса, днем – атмосферный фронт, смещающийся с Балтийского моря.

Будет облачно с прояснениями. Утром и днем на большей части территории страны пройдут осадки (мокрый снег, переходящий в дождь). На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер западный порывистый, утром и днем на большей части территории сильный порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью составит -4..+1°С, максимальная днем +4..+10°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.