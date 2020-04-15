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В столице завершается капитальный ремонт и модернизация площади Победы

15.04.2020 08:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

За более чем полгода у одного из главных монументов страны обновили имидж. При этом весь аутентичный материал сохранен: плиты демонтировали, почистили, отшлифовали и вернули на место. Заделали трещины и сколы в граните. Обновили горельеф и позолоту ордена Победы. Уже горит и Вечный огонь. Отныне у него новая система газоснабжения. Заметно преобразился и подземный уровень: там появился большой мультимедийный экран, на полу тактильная плитка, сделаны дополнительные информационные стенды. Сам памятник на площади Победы возвели в 1954 году. Вечный огонь у монумента появился спустя 7 лет. Последний раз масштабный ремонт памятника и площади проводили в 2003 году.

 
 
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За более чем полгода у одного из главных монументов страны обновили имидж. При этом весь аутентичный материал сохранен: плиты демонтировали, почистили,...
 
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