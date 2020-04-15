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Оранжевый уровень опасности объявлен сегодня в Беларуси

15.04.2020 08:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. На большей части страны  пройдет мокрый снег, переходящий в дождь. На отдельных участках дорог  гололедица. Несмотря на это, столбик термометра днем поднимется до 10 тепла. Такая погода сохранится и в четверг.

 
 
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Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. На большей части страны  пройдет мокрый снег, переходящий в дождь. На отдельных участках дорог  гололедица....
 
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