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Оранжевый уровень опасности объявлен сегодня в Беларуси
15.04.2020 08:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПорывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. На большей части страны пройдет мокрый снег, переходящий в дождь. На отдельных участках дорог гололедица. Несмотря на это, столбик термометра днем поднимется до 10 тепла. Такая погода сохранится и в четверг.
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Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. На большей части страны пройдет мокрый снег, переходящий в дождь. На отдельных участках дорог гололедица....
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