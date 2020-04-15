Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Оранжевый уровень опасности объявлен сегодня в Беларуси Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. На большей части страны пройдет мокрый снег, переходящий в дождь. На отдельных участках дорог гололедица....

Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. На большей части страны пройдет мокрый снег, переходящий в дождь. На отдельных участках дорог гололедица. Несмотря на это, столбик термометра днем поднимется до 10 тепла. Такая погода сохранится и в четверг.