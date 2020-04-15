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Минчанин заработал более 70 тысяч рублей на продаже масок под видом респираторов
15.04.2020 07:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Департамент финансовых расследований Комитет госконтроля возбудил уголовное дело о мошенничестве в отношении минчанина, который под видом респираторов продавал повязки сомнительного качества,
Минчанин, ранее судимый за незаконную предпринимательскую деятельность и уклонение от уплаты налогов, принимал через интернет заказы на респираторы мировых производителей с классом защиты FPP2 и FPP3. Продажу товара он осуществлял через свою жену, зарегистрированную в качестве индивидуального предпринимателя. Потенциальных покупателей мужчина убеждал, что респираторы имеют необходимые сертификаты, однако в действительности это были повязки сомнительного качества и без маркировки.
Оплата за «респираторы» производилась наложенным платежом, их доставляли курьеры «Белпочты». Таким образом, у покупателей не было возможности проверить товар до расчета с курьером и отказаться от его получения.
На своих сайтах минчанин указывал два телефонных номера: один — для консультации перед продажей товара, второй — для направления претензий. По словам покупателей, дозвониться по второму номеру телефона им так и не удалось.
По предварительным данным, полученным от «Белпочты», повязки вместо респираторов могли приобрести свыше 300 человек, а общая сумма ущерба может составить более 70 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 209 (мошенничество) УК Беларуси. Подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания.
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Оплата за «респираторы» производилась наложенным платежом, их доставляли курьеры «Белпочты». Таким образом, у покупателей не было возможности проверить товар до...
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