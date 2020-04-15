|
В Совете Республики продолжается проведение прямых телефонных линий
15.04.2020 08:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня на связь выйдет председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Звонки будут приниматься с 10 утра до часу дня. В пятницу, 17 апреля, на вопросы граждан ответит вице-спикер Анатолий Исаченко. Линия будет работать с 10:00 до 12:00.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня на связь выйдет председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Звонки будут приниматься с 10 утра до часу дня. В пятницу, 17 апреля, на вопросы граждан...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)