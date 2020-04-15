ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Наши земляки – партнёры престижного конкурса

15.04.2020 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Чырвоны прамень

Четыре новые номинации введены в рамках XVII Республиканского конкурса «Лучший строительный продукт года-2020».  При поддержке коллектива   ОАО «Завод керамзитового гравия г.Новолукомль» мероприятие проходит с 2012 года. В нынешнем году наши земляки снова выступили в качестве официального партнёра конкурса.

Наши земляки – партнёры престижного конкурса

Старт одному из самых долгожданных событий в строительной области дан в феврале. Как отмечалось выше, основным новшеством конкурса стало утверждение сразу четырех новых номинаций: «Лучшие цифровые решения, технологии, проекты в проектировании и строительстве», «Лучшие современные материалы, изделия и технологии дорожного строительства», «Лучшие материалы и решения для строительства транспортной инфраструктуры и плоскостных сооружений», «Лучшие строительные бренды – лидеры производства».
Об этом было официально объявлено на пресс-конференции «Развитие производств и условий применения отечественных строительных материалов с высокими техническими характеристиками», что состоялась в Доме прессы в Минске.
Решение о введении номинаций связано с актуальными задачами, которые стоят перед строительным комплексом. Это и цифровизация отрасли, и выход проекта Указа Президента Республики Беларусь «О цифровой трансформации управления жизненным циклом объектов строительства» на завершающий этап подготовки. Данный правовой акт предусматривает электронное взаимодействие всех участников инвестиционно-строительного процесса, формирование единой информационной среды, поддержку и развитие технологий информационного моделирования.

Наши земляки – партнёры престижного конкурса

Организаторы конкурса ставят перед собой и участниками главную задачу: тиражировать лучший опыт в строительной сфере, отбирать лучшие по факту материалы, технологии, решения, системы по всем направлениям и популяризировать их.
С 15 марта оргкомитет конкурса начал принимать заявки от участников. Чествование победителей запланировано на сентябрь.

Варвара ЮРКЕВИЧ.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Четыре новые номинации введены в рамках XVII Республиканского конкурса «Лучший строительный продукт года-2020».  При поддержке коллектива   ОАО «Завод керамзитового...
 
Новости дня
Новости общества
 
"На контроле Президента". Средства индивидуальной защиты. Смотрите после "Панорамы"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

14.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика