Наши земляки – партнёры престижного конкурса

Источник материала: Чырвоны прамень

Четыре новые номинации введены в рамках XVII Республиканского конкурса «Лучший строительный продукт года-2020». При поддержке коллектива ОАО «Завод керамзитового гравия г.Новолукомль» мероприятие проходит с 2012 года. В нынешнем году наши земляки снова выступили в качестве официального партнёра конкурса.





Старт одному из самых долгожданных событий в строительной области дан в феврале. Как отмечалось выше, основным новшеством конкурса стало утверждение сразу четырех новых номинаций: «Лучшие цифровые решения, технологии, проекты в проектировании и строительстве», «Лучшие современные материалы, изделия и технологии дорожного строительства», «Лучшие материалы и решения для строительства транспортной инфраструктуры и плоскостных сооружений», «Лучшие строительные бренды – лидеры производства».

Об этом было официально объявлено на пресс-конференции «Развитие производств и условий применения отечественных строительных материалов с высокими техническими характеристиками», что состоялась в Доме прессы в Минске.

Решение о введении номинаций связано с актуальными задачами, которые стоят перед строительным комплексом. Это и цифровизация отрасли, и выход проекта Указа Президента Республики Беларусь «О цифровой трансформации управления жизненным циклом объектов строительства» на завершающий этап подготовки. Данный правовой акт предусматривает электронное взаимодействие всех участников инвестиционно-строительного процесса, формирование единой информационной среды, поддержку и развитие технологий информационного моделирования.





Организаторы конкурса ставят перед собой и участниками главную задачу: тиражировать лучший опыт в строительной сфере, отбирать лучшие по факту материалы, технологии, решения, системы по всем направлениям и популяризировать их.

С 15 марта оргкомитет конкурса начал принимать заявки от участников. Чествование победителей запланировано на сентябрь.

Варвара ЮРКЕВИЧ.