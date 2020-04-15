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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Паралич мирового туризма угрожает Airbnb Паралич мировой туристической отрасли грозит разорением компании Airbnb. Она считалась самым успешным стартапом последнего десятилетия, но теперь несет...

Паралич мировой туристической отрасли грозит разорением компании Airbnb. Она считалась самым успешным стартапом последнего десятилетия, но теперь несет колоссальные убытки. Границы государств остаются закрытыми, резко снизилась мобильность граждан внутри самих стран: сервис Airbnb практически лишился клиентов. Чтобы выстоять в тяжелые времена, компания привлекла миллиард долларов. Но ее расходы составляют 5 миллиардов в год и Airbnb может просто не пережить глобальный карантин.