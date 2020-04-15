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Паралич мирового туризма угрожает Airbnb

15.04.2020 09:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Паралич мировой туристической отрасли грозит разорением компании Airbnb. Она считалась самым успешным стартапом последнего десятилетия, но теперь несет колоссальные убытки. Границы государств остаются закрытыми, резко снизилась мобильность граждан внутри самих стран: сервис Airbnb практически лишился клиентов. Чтобы выстоять в тяжелые времена, компания привлекла миллиард долларов. Но ее расходы составляют 5 миллиардов в год и Airbnb может просто не пережить глобальный карантин.

 
 
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Паралич мировой туристической отрасли грозит разорением компании Airbnb. Она считалась самым успешным стартапом последнего десятилетия, но теперь несет...
 
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