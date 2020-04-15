ГАИ проверит соблюдение ПДД велосипедистами и мотоциклистами

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





С 16 по 23 апреля сотрудники ГАИ Витебской области проведут профилактические мероприятия по предупреждению и пресечению нарушений ПДД велосипедистами и водителями мототранспорта.

С начала 2020 года на территории нашей области зарегистрировано 1 ДТП, совершенное по вине водителя двухколесного транспортного средства. Произошло оно 6 марта в деревне Гурец Чашникского района. 31-летний водитель, находясь за рулем мотоцикла «ММВЗ», на закруглении дороги не справился с управлением, из-за чего совершил наезд на опору линии электропередач. Стоит отметить, что молодой человек в момент аварии находился в нетрезвом состоянии и не имел права управления транспортными средствами в принципе. Мотоциклист получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Согласно ПДД, велосипед – это транспортное средство, приводимое в движение мускульной силой человека. А лицо им управляющее — водитель. Как и всем остальным участникам дорожного движения, велосипедисты обязаны соблюдать установленные для них Правила дорожного движения. А именно:

-до 14 лет можно ездить только по тротуарам, обочинам, велосипедным или пешеходным дорожкам, не создавая препятствия для безопасного движения пешеходов;

-с 14 лет допускается движение велосипедистов по проезжей части дороги в один ряд не далее 1 метра от ее правого края. Исключением являются объезд препятствия и случаи поворота налево или разворота;

-при движении по дороге в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, на велосипеде должны быть включены: спереди фара (фонарь), излучающая белый свет, сзади – фонарь, излучающий красный свет;

-при пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу велосипедист должен вести велосипед рядом с собой;

-вне перекрестков на нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с дорогой, велосипедист обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по этой дороге;

Уважаемые велосипедисты! Управляя велосипедом, можно не только укрепить свое здоровье, но и сохранить его. Для этого необходимо знать и соблюдать Правила дорожного движения.