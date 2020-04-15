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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Экспертная среда": Беларусь формирует историческую политику объективно Беларусь формирует историческую политику объективно. Такое мнение прозвучало во время круглого стола очередной "Экспертной среды". Участники говорили о том, как...

Беларусь формирует историческую политику объективно. Такое мнение прозвучало во время круглого стола очередной "Экспертной среды". Участники говорили о том, как бороться с искажениями исторических событий и приобщить молодежь к сохранению памяти о Великой Отечественной. Как подчеркнул директор Института истории Академии наук, объективный подход позволяет видеть ценность в каждом периоде истории и говорить о вкладе в победу не конкретной страны, а целого советского народа. Напомним, "Экспертная среда" - это совместный проект БелТА и БИСИ. В формате круглого стола аналитики, лидеры мнений и эксперты обсуждают актуальные вопросы.