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"Экспертная среда": Беларусь формирует историческую политику объективно

15.04.2020 12:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь формирует историческую политику объективно. Такое мнение прозвучало во время круглого стола очередной "Экспертной среды". Участники говорили о том, как бороться с искажениями исторических событий и приобщить молодежь к сохранению памяти о Великой Отечественной. Как подчеркнул директор Института истории Академии наук, объективный подход позволяет видеть ценность в каждом периоде истории и говорить о вкладе в победу не конкретной страны, а целого советского народа.  Напомним, "Экспертная среда" - это совместный проект БелТА и БИСИ. В формате круглого стола аналитики, лидеры мнений и эксперты обсуждают актуальные вопросы.

 
 
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Беларусь формирует историческую политику объективно. Такое мнение прозвучало во время круглого стола очередной "Экспертной среды". Участники говорили о том, как...
 
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