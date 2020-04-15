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БЖД вводит новую схему рассадки в вагонах с 15 по 29 апреля

15.04.2020 13:04 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В купейных вагонах будут размещаться не более  двух пассажиров в купе, в плацкартных - не более трех в одном отсеке. В сидячих вагонах в двухместном ряду пассажир занимает место у окна, в трехместном - один пассажир у окна, а другой  через место у прохода.

"Рассадка по новой схеме - временная мера. Она позволит пассажирам соблюдать необходимую социальную дистанцию в купейных, плацкартных вагонах и в вагонах с местами для сидения, рекомендованную Министерством здравоохранения в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией", - сказали в пресс-центре БЖД.

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В купейных вагонах будут размещаться не более  двух пассажиров в купе, в плацкартных - не более трех в одном отсеке. В сидячих вагонах в двухместном ряду пассажир...
 
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