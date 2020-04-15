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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Туристический сектор Египта ежемесячно теряет до 1 миллиарда долларов До 1 миллиарда долларов теряет туристический сектор Египта из-за пандемии ежемесячно. Об этом сообщают местные СМИ. По подсчетам специалистов, сейчас Египет каждый...

До 1 миллиарда долларов теряет туристический сектор Египта из-за пандемии ежемесячно. Об этом сообщают местные СМИ. По подсчетам специалистов, сейчас Египет каждый месяц остается без 400 тысяч туристов. Сотни отелей, ресторанов, рынков и кафе на Красном море были вынуждены закрыться. Работу потеряли 200 тысяч человек.