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Туристический сектор Египта ежемесячно теряет до 1 миллиарда долларов
15.04.2020 13:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДо 1 миллиарда долларов теряет туристический сектор Египта из-за пандемии ежемесячно. Об этом сообщают местные СМИ. По подсчетам специалистов, сейчас Египет каждый месяц остается без 400 тысяч туристов. Сотни отелей, ресторанов, рынков и кафе на Красном море были вынуждены закрыться. Работу потеряли 200 тысяч человек.
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До 1 миллиарда долларов теряет туристический сектор Египта из-за пандемии ежемесячно. Об этом сообщают местные СМИ. По подсчетам специалистов, сейчас Египет каждый...
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