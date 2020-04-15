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От 11 лет и больше. В Гомеле вынесли приговор парням, которые похитили женщину на ее же BMW

15.04.2020 13:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

15 апреля в Гомеле вынесли приговор молодым людям, которых обвиняли в разбойном нападении на гомельчанку Ольгу Дегтяреву осенью прошлого года прямо у подъезда ее дома.


Фото: Елена Бычкова

Братьев Илью и Ивана Андреевых (последнему на момент совершения преступления едва исполнилось 17 лет), а также их приятеля Ивана Максименко суд Советского района Гомеля признал виновными в кражах, разбое, похищении человека, угоне. А Ивана Андреева — еще и в побеге из-под стражи.

В итоге Ивана Андреева суд приговорил к лишению свободы сроком на 11 лет в колонии общего режима. Его брата Илью — к 14 годам и 3 месяцам лишения свободы в колонии усиленного режима, а также штрафу в 100 базовых (2700 рублей).

Ивану Максименко дали 15,3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима и штраф в 100 базовых.

Такой приговор для них и их родных стал неожиданностью. Свою вину молодые люди в суде признавали частично.


Фото: Елена Бычкова

Напомним, вечером 2 сентября прошлого года молодые люди напали на женщину у ее дома, нанесли удары в область головы, по ногам, по шее, затолкали в ее же BMW и поехали за город. Все это время они удерживали пострадавшую на заднем сиденье руками, угрожая убийством и изнасилованием, требовали 15 тысяч долларов.

Встревоженные сценой у подъезда соседи позвонили в милицию. В городе объявлен план «Перехват». В этот же вечер оперативники задержали одного из нападавших, 17-летнего гомельчанина. На следующий день был задержан второй подозреваемый. И позже в съемной квартире одного из домов по улице Максима Богдановича в Минске нашли третьего участника разбойного нападения.

Все трое оказались ранее судимыми жителями Гомеля: ранее они вскрывали авто, воровали аккумуляторы, сливали бензин, а в мае 2018 г. угнали со стоянки мотоцикл и два скутера.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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15 апреля в Гомеле вынесли приговор молодым людям, которых обвиняли в разбойном нападении на гомельчанку Ольгу Дегтяреву осенью прошлого года прямо у подъезда ее...
 
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