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В Витебске организации и неравнодушные люди оказали помощь медикам минимум на 350 000 рублей
15.04.2020 17:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Витебске частные и государственные организации, неравнодушные люди оказали помощь медикам минимум на Br350 000. Об этом сообщил председатель горисполкома Вадим Зарянкин.
"Идет значительная помощь больницам, поликлиникам от коммерческих структур, государственных учреждений, индивидуальных предпринимателей, физлиц. Мы собираем информацию, но все отследить невозможно. На сегодняшний день была оказана различная помощь примерно на Br350 000. Передавали средства защиты, горячее питание, переводились деньги на специальные счета", - сказал мэр.
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В Витебске частные и государственные организации, неравнодушные люди оказали помощь медикам минимум на Br350 000. Об этом сообщил председатель горисполкома Вадим...
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