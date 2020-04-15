Тема «прямой телефонной линии» – порядок досрочного распоряжения средствами семейного капитала. Свои вопросы вы сможете задать с 10.00 до 11.00 по телефону 73-93-23.
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«Прямая телефонная линия» по вопросам досрочного распоряжения семейным капиталом
15.04.2020 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Тема «прямой телефонной линии» – порядок досрочного распоряжения средствами семейного капитала. Свои вопросы вы сможете задать с 10.00 до 11.00 по телефону 73-93-23.
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