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Перед выходом на линию автобусы проходят несколько стадий обработки

15.04.2020 18:54 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Знаете ли вы, как дезинфицируют общественный транспорт в период обострения вирусных заболеваний? О том, как это происходит, расскажет сюжет нашего корреспондента.

1-й транспортный парк столицы насчитывает около 220 единиц подвижного состава. Перед выходом на линию каждый автобус проходит несколько стадий обработки.

Алексей Абрамов, специалист по связям с общественностью филиала "Транспортный парк № 1" ГП "Минсктранс": "Каждый автобус, который приезжает в парк, проходит линию ежедневного обслуживания. Что в это входит. В первую очередь уборка салона - выметание всего мусора, грязи и пыли. Потом идет влажная уборка салона с применением дезинфицирующих средств".

Далее идет основной этап дезинфекции, а именно аэрозольная обработка салона  специальным обеззараживающим раствором. Если времени до выхода на линию немного,  средство наносится генератором холодного тумана. Этот метод существенно сокращает время обработки, не теряя в качестве.

Наталья Маргулец, мойщик-уборщик подвижного состава филиала "Транспортный парк № 1" ГП "Минсктранс": "Мы обрабатываем 100 % поверхностей в автобусе. Дезинфекция салона занимает в общем 10 минут. Мы обрабатываем поручни, сидения, валидаторы. Забрызгиваем стекла, потолок, пол".

Специалист проводит дезинфекцию в специальном защитном костюме, респираторе и очках. По словам сотрудников парка, за сутки расходуется порядка 450 литров готового раствора.

Иван Котов, начальник сектора охраны труда филиала "Транспортный парк № 1" ГП "Минсктранс": "Дезинфекция транспорта происходит круглый год вне зависимости от обстановки. В обычный период концентрация раствора составляет 0,05 %. А в период обострения острых респираторных вирусных инфекций изменяется концентрация. Она увеличивается в 10 раз". 

Далее автобус идет на автоматическую линию, где моется еще и снаружи. Машина становится под внушительные щетки, которые удаляют с корпуса всю грязь. После этого автобус готов к выходу на линию.

Алексей Абрамов, специалист по связям с общественностью филиала "Транспортный парк № 1" ГП "Минсктранс": "Также организованы посты с дезинфекцией на диспетчерских станциях. Теперь вся техника Минсктранса проходит дополнительную дезинфекцию во время простоя или обеда на диспетчерских станциях. Т.е. дезинфекция может проходить не менее 3 раз в день".

По словам специалистов, подобные меры сегодня принимаются во всех филиалах Минсктранса. 

Кроме того, раз в месяц автобусы проходят техобслуживание. В этот период проводится генеральная уборка салона: осуществляется химическая чистка сидений, усиленно вымываются все поверхности.

Так или иначе, но не забываем и об общих правилах личной гигиены во время обострения острых респираторных заболеваний. Т.е. свести к минимуму посещение общественных мест, тщательно мыть руки с мылом, использовать лишь индивидуальные предметы личной гигиены, а также избегать близких контактов с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ.

 
 
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Знаете ли вы, как дезинфицируют общественный транспорт в период обострения вирусных заболеваний? О том, как это происходит, расскажет сюжет нашего корреспондента. ...
 
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