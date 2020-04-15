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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Перед выходом на линию автобусы проходят несколько стадий обработки Знаете ли вы, как дезинфицируют общественный транспорт в период обострения вирусных заболеваний? О том, как это происходит, расскажет сюжет нашего корреспондента. ...

Знаете ли вы, как дезинфицируют общественный транспорт в период обострения вирусных заболеваний? О том, как это происходит, расскажет сюжет нашего корреспондента.1-й транспортный парк столицы насчитывает около 220 единиц подвижного состава. Перед выходом на линию каждый автобус проходит несколько стадий обработки.Далее идет основной этап дезинфекции, а именно аэрозольная обработка салона специальным обеззараживающим раствором. Если времени до выхода на линию немного, средство наносится генератором холодного тумана. Этот метод существенно сокращает время обработки, не теряя в качестве.Специалист проводит дезинфекцию в специальном защитном костюме, респираторе и очках. По словам сотрудников парка, за сутки расходуется порядка 450 литров готового раствора.Далее автобус идет на автоматическую линию, где моется еще и снаружи. Машина становится под внушительные щетки, которые удаляют с корпуса всю грязь. После этого автобус готов к выходу на линию.По словам специалистов, подобные меры сегодня принимаются во всех филиалах Минсктранса.Кроме того, раз в месяц автобусы проходят техобслуживание. В этот период проводится генеральная уборка салона: осуществляется химическая чистка сидений, усиленно вымываются все поверхности.Так или иначе, но не забываем и об общих правилах личной гигиены во время обострения острых респираторных заболеваний. Т.е. свести к минимуму посещение общественных мест, тщательно мыть руки с мылом, использовать лишь индивидуальные предметы личной гигиены, а также избегать близких контактов с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ.