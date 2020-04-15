В Барановичах «гадалка» оставила пенсионерку без золотой цепочки

Источник материала: Tut.by

80-летняя жительница Барановичей стала жертвой мошенничества, сообщает МВД .

Подозреваемая разговорила пенсионерку и та впустила ее к себе в квартиру. Во время беседы гадалка узнала, что женщине нездоровится, и пообещала "снять с нее порчу". Для этого ей понадобилась золотая цепочка, полотенце и нитки.

Совершив ритуал, подозреваемая ушла. Ювелирное изделие она забрала с собой. Потерпевшая обратилась в милицию не сразу, а после того, как увидела по телевизору сюжет о мошенниках.

Оперативники нашли 32-летнюю подозреваемую. Цепочку она уже успела продать. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.