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В Барановичах «гадалка» оставила пенсионерку без золотой цепочки

15.04.2020 14:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

80-летняя жительница Барановичей стала жертвой мошенничества, сообщает МВД.

Подозреваемая разговорила пенсионерку и та впустила ее к себе в квартиру. Во время беседы гадалка узнала, что женщине нездоровится, и пообещала "снять с нее порчу". Для этого ей понадобилась золотая цепочка, полотенце и нитки.

Совершив ритуал, подозреваемая ушла. Ювелирное изделие она забрала с собой. Потерпевшая обратилась в милицию не сразу, а после того, как увидела по телевизору сюжет о мошенниках.

Оперативники нашли 32-летнюю подозреваемую. Цепочку она уже успела продать. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.

 
 
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Во время беседы гадалка узнала, что женщине нездоровится, и пообещала «снять с нее порчу».
 
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