Легендарную «Катюшу» планируют установить в мае-июле у Кургана Славы

Фото из архива

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легендарная «Катюша» пополнит экспозицию военной техники у Кургана Славы. Планируется, что это произойдет в мае-июле, сообщил журналистам начальник главного управления по культуре и общественной работе аппарата Совета Федерации профсоюзов Артем Игнатенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Боевая машина уже в Минске и отреставрирована. Ее установят на пьедестале в виде звезды. Торжественное открытие экспоната планируется в мае-июле рядом с ранее установленным штурмовиком времен Великой Отечественной войны Ил-2. Точной даты открытия Артем Игнатенко не назвал, поскольку ситуация может измениться с учетом эпидемиологической обстановки.

Планируется, что на церемонии состоится ежегодный фестиваль творчества ветеранских коллективов «Не стареют душой ветераны». Для участников, а это большое количество ветеранов труда и войны, мероприятие будет знаковым, поскольку они смогут выступить на территории героического комплекса.

Сохранить историческую правду призвана и всебелорусская акция «Народная летопись Великой Отечественной войны: вспомним всех!», инициатором которой выступила Национальная академия наук. По словам директора Института истории НАН Вячеслава Даниловича, любой гражданин страны, у кого в семейных архивах есть фотографии, воспоминания, связанные с родными и близкими, участвовавшими в войне, может прислать их в институт. Эти материалы обобщаются, научно обрабатываются и затем будут включены в электронную базу памяти.

Как ранее сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий отделом военной истории Беларуси Института истории НАН доктор исторических наук, профессор Алексей Литвин, к электронному банку данных, как предполагается, сможет получить доступ каждый. Можно будет набрать фамилию любого человека и сразу увидеть его наградной лист, биографические сведения. На первом этапе планируется оцифровать документальные материалы участников войны, хранящиеся в архиве Института истории.

Кроме того, будет издана и книжная версия. К изданию готовится первая книга народной летописи. Белорусы прислали материалы на электронную почту или лично передали в отдел военной истории Беларуси института. Всего поступило уже более 100 таких обращений.

БелТА