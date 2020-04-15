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Подготовка механизированной колонны к параду в ознаменование 75-й годовщины Победы

15.04.2020 14:14 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Продолжается подготовка механизированной колонны к военному параду в ознаменование 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В эти дни расчеты и экипажи военной техники отрабатывают вопросы слаженности действий на специальной площадке в районе аэродрома Липки.  Подготовка и проведение парада является составной частью боевой подготовки войск. В ходе тренировок личный состав совершенствует навыки вождения и обслуживания закрепленной за ними техники, повышает профессиональное мастерство. 

Планируется, что в составе механизированной колонны пройдут 18 парадных расчетов во главе с легендарным танком Т-34. Всего будет задействовано 185 единиц техники. 

Отличительной особенностью парада этого года станет то, что в нем будут участвовать только новые и модернизированные образцы военной техники от Вооруженных Сил.

В составе расчетов - только лучшие, наиболее подготовленные солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры, отобранные на конкурсной основе.

Фото Владимира Блинова, "Ваяр"

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Продолжается подготовка механизированной колонны к военному параду в ознаменование 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В эти...
 
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