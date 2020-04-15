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Будакошелевщина присоединилась к марафону «#СпасибоМедикам»

15.04.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Будакошелевщина присоединилась к марафону  «#СпасибоМедикам».

Проект реализует Белорусский республиканский союз молодежи совместно с РУП «Белпочта». Он направлен на поддержку медицинских работников — врачей, фельдшеров, медицинских сестер, санитаров, водителей «Скорой помощи» — всех тех, кто в эти дни находится на передовой, круглосуточно и самоотверженно спасая жизни белорусов и заботясь об их здоровье.

Сегодня в районном отделении почтовой связи первый секретарь районного комитета БРСМ Алевтина Иванова передала 40 открыток с искренними словами благодарности медработникам района за самоотверженный и благородный труд. Свою открытку бригаде скорой помощи от всего отделения почтовой связи подписала начальник участка почтовой связи Татьяна Зятикова. К марафону уже подключились первички БРСМ аграрно-технического колледжа, Потаповской и Буда-Люшевской школ, а также РУП «Белоруснефть-Особино».

 

Если вы хотите присоединиться к добросердечному марафону, напишите на открытке либо почтовой карточке слова поддержки медработникам, заполните графу адресата, указав адрес учреждения здравоохранения. Не забудьте дописать хештег #СпасибоМедикам и смело отправляйте через любой почтовый ящик. Марка на такую открытку не требуется.

 

К слову, открытки можно сделать самому, а можно скачать эскизы почтовых карточек на портале www.brsm.by. Адреса медицинского учреждений вы найдете на сайтах главных управлений по здравоохранению.Будакошелевщина присоединилась к марафону «#СпасибоМедикам»
Будакошелевщина присоединилась к марафону «#СпасибоМедикам»
Будакошелевщина присоединилась к марафону «#СпасибоМедикам»
Будакошелевщина присоединилась к марафону «#СпасибоМедикам»
Будакошелевщина присоединилась к марафону «#СпасибоМедикам»

 

 
 
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Будакошелевщина присоединилась к марафону  «#СпасибоМедикам». Проект реализует Белорусский республиканский союз молодежи совместно с РУП...
 
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