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Три юбилея строителя Василия Лысенкова

15.04.2020 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Три юбилея строителя Василия Лысенкова

Когда общалась с Василием Лысенковым накануне мартовского слета передовиков (он лучший строитель), очень впечатлил тот факт, что Василий Павлович вот уже почти 40 лет без всяких перерывов работает в ПМК-249, организации, которая видала не лучшие времена и потому люди уходили из нее кто куда. Тем более специальность у него востребованная — машинист автокрана пригодился бы в любом месте, возможно, с лучшей зарплатой. «Я такой человек, я прирастаю к одному месту, — спокойно объясняет Василий Павлович. — Я никуда не дергался, как бы плохо ни было, всё равно работал. Да, когда зарплату задерживали, было, что и хотел бросать, может, водителем пойти… Но если подумать: на кране сложно, только вот где легко?»

Сам Василий Лысенков из Бобруйска, а с Глуском его связала работа и …любовь. Еще до армии на танцах в бобруйском Доме офицеров познакомился с красавицей Людмилой из Глусского района. После армии, в июне 1980-го, устроился крановщиком в бобруйский участок «Могилёвсельстроя», и его кран был прикомандирован к глусскому ПМК-61, здесь и жил в общежитии. А в сентябре с той самой девушкой и поженились. Вот так получается, что в этом году у Василия Павловича сплошные круглые даты: личное 60-летие, рабочий юбилей и рубиновая свадьба.

Специальность машиниста автокрана он приобрел в армии, работал со взрывоопасными грузами, тут хочешь не хочешь, а все навыки пришлось отшлифовать до автоматизма. И сам кран приучился содержать в образцовом порядке, чтоб всегда был в полной боевой готовности («Под спецгрузом только попробуй сломайся!» — улыбается Василий Павлович). Зато потом и заслужил лестную похвалу: крановщик от бога.

Сейчас Василий Павлович может проводить по нашему Глуску экскурсии, рассказывая, что, когда и как строилось. Просто перечислю объекты, где отметились он и его кран: детсад на «семи ветрах», здание районного узла связи, бассейн, СШ № 3 (гимназия), а еще школы в Катке, Балашевичах, Маковичах, Устерхах, жилые дома… Даже первые фундаментные блоки для новой церкви выгружал своим краном Василий Лысенков. Самой же первой его стройплощадкой был кинотеатр «Орион», а прошлым летом Василий Павлович участвовал в его реконструкции, причем от начала до конца: колонны заливал, мусор выгружал, крышу делал, подавал стройматериалы каменщикам и штукатурам, даже заключительный штрих — скульптуру рядом с «Орионом» — ставил он своим краном.

 
 
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Когда общалась с Василием Лысенковым накануне мартовского слета передовиков (он лучший строитель), очень впечатлил тот факт, что Василий Павлович вот уже почти 40...
 
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