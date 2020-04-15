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Не собирайте в лесах и не покупайте на рынках первоцветы! Только так можно сохранить численность раннецветущих растений

15.04.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Не собирайте в лесах и не покупайте на рынках первоцветы! Только так можно сохранить численность раннецветущих растений
С приходом весны появляются и первые растения — белые, желтые, розовые, голубые. Это первоцветы — удивительные растения, которые приспособились цвести тогда, когда в лесу на деревьях еще нет листвы, и каждый теплый солнечный лучик доходит до самой земли. Первоцветы отличаются необычной торопливостью — появляются на свет тотчас после схода снега и быстро развиваются, несмотря на весеннюю прохладу.

Как рассказали корреспонденту pinsknews.by в Пинской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, в Беларуси произрастают такие первоцветы как ветреница лесная, прострел луговой (сон-трава), печёночница благородная, подснежники и пролески, ландыш майский и другие.

«После каждой долгой зимы, истосковавшиеся по солнцу и теплу, люди радуются каждому зеленому ростку. И, конечно, особенно много радостей доставляют нам первые весенние цветы — «подснежники». Выезжая в апрельский лес, горожане непременно хотят привезти домой букетик первоцветов, но такие букетики быстро вянут, а вокруг больших городов этих замечательных растений становится все меньше», – отметили в горрайинспекции.

Первоцветы — украшение наших весенних лесов, но численность их неуклонно сокращается. Поэтому в настоящее время особенно остро встает проблема охраны раннецветущих растений.

С середины марта на рынках можно встретить свежую черемшу — пряную зелень, имеющую внешнее сходство с ландышем и по вкусу напоминающую чеснок. Благодаря своим пищевым качествам данное растение очень популярно в народе. Однако не все знают, что черемша, или лук медвежий, редкое растение, занесенное в Красную книгу Беларуси, и ее сбор запрещен.

«Редко встречающейся черемша стала из-за варварского уничтожения. С наступлением весны тысячи людей прочесывают леса в поисках первой любимой зелени. Именно неограниченный сбор населением и вытаптывание привело к сокращению мест произрастания данного вида растения», – подчеркнули в горрайинспекции.

В соответствии со статьей 24 Закона Республики Беларусь «О растительном мире» самовольный сбор или уничтожение дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, и их частей либо совершение иных действий, которые могут привести к их гибели, сокращению численности или нарушению среды произрастания, запрещаются. Действие положений Закона не распространяется на культивируемые растения, относящиеся к редким или находящимся под угрозой исчезновения видам.

Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях предусмотрены штрафные санкции за самовольное изъятие или уничтожение растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, и их частей, либо совершение иных действий, которые могут привести к гибели дикорастущих растений, сокращению их численности или нарушению среды их произрастания  (ст.15.8) в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин.

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